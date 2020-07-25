70 bin hükümlüyü ilgilendiriyor! Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Koronavirüs salgınıyla mücadele ve cezaevlerinde bulunanlara bulaşmasını önlemek amacıyla başlatılan Kovid-19 izni, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılarak 31 Eylül'e kadar uzatıldı. Peki, Peki, Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve cezaevlerinde bulunanlara bulaşmasını önlemek amacıyla başlatılan Kovid-19 izni, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılarak 31 Eylül'e kadar uzatıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin, 14 Nisan 2020 itibarıyla 31 Mayıs 2020'ye kadar Kovid-19 iznine gönderildiği anımsatıldı.