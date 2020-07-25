25 Temmuz 2020, Cumartesi
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez Genel Başkan

Son dakika haberi... 'nin, salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı bugün başladı. Daha önce adaylıklarını açıklanan , Tolga Yarman ve yeterli imzayı toplayamayınca tek aday olarak gösterildi. Kılıçdaroğlu, bin 251 oyla 6. kez Genel Başkan seçildi.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez Genel Başkan

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı.

Kılıçdaroğlu, 1251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

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