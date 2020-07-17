17 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Murat Kurum: 940 bin konuta ulaştık

Çevre ve Şehircilik Bakanı "'de ne kadar vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: Bakan Murat Kurum: 940 bin konuta ulaştık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." dedi.

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