Son dakika: Bakan Fahrettin Koca, rastgele testlerin sonucunu açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rastgele testlerin sonucunu açıkladı.
Twitter'dan mesaj veren Bakan Koca "TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.
Bakan Koca şunları söyledi;
"SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.
VAKALARIN %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
Bakan Koca dün yaptığı corona virüs bilgilendirmesinde ise, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer vermişti.