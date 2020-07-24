24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca, rastgele testlerin sonucunu açıkladı

Son dakika haberi... , "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca, rastgele testlerin sonucunu açıkladı

, merakla beklenen rastgele testlerin sonucunu açıkladı.

Twitter'dan mesaj veren Bakan Koca "TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

Bakan Koca şunları söyledi;

"SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

VAKALARIN %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Bakan Koca dün yaptığı corona virüs bilgilendirmesinde ise, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer vermişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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