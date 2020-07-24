Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 BÖLÜME İLK KEZ BAŞARI GETİRİLDİ

Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde:

Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239.

Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu.

Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.