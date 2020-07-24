Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır?
YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır? YKS sınavının üzerinden 1 ay geçmesinin ardından adaylar ÖSYM'nin son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanını yaşamaya başlayacak. ÖSYM, sınav takvimine 2020 sınav sonuç tarihini ekledi. Milyonlarca aday sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS, 27-28 Temmuz tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT sınavı olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvimde tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılmaya başlayacak. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS TYT, AYT, YDT saat kaçta açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak olan YKS sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil.
YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI
Ön lisans: 362 bin 313
Lisans: 445 bin 246,
Özel yetenek: 27 bin 824
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2 BÖLÜME İLK KEZ BAŞARI GETİRİLDİ
Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde:
Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239.
Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu.
Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.
HUKUK İÇİN BAŞARI SIRASI GÜNCELLENDİ
Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edildi.
TYT'DEN 200 VE ÜZERİ PUAN ALAN ADAYLAR GEÇEN YILKİ PUANLARINI KULLANABİLECEK
2018 YKS 'de duyurulan ve ilk defa 2018 yılında uygulanan TYT 'den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS 'ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS'de TYT 'ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor.
2020 YKS 'de TYT 'den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS 'ye başvuru yapması şartıyla TYT 'ye girmeden bir önceki seneye ait yani 2019 TYT puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12.239 aday başvuru yapmıştır.
ECZACILIK VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLK KEZ BAŞARI SIRASI ŞARTI UYGULANIYOR
Yeni YÖK'ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakat kabul gören bazı programlar için getirdiği "başarı sıralaması şartı" son yıllarda akademinin ve paydaşların tasvibini ve takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretmektedir. Bu sene başarı sıralaması şartının kapsamı, akademinin ve paydaşların görüşleri ve ısrarlı teklifleri doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlenmiş ve bu karar sınavlardan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı zamanda kendi içinde bir kontenjan planlaması amacını da barındırmaktadır.
YÖK'ÜN GİRİŞİMİYLE BU SENE DAHA FAZLA ÖĞRENCİ BURSLU OKUYACAK
Bilindiği üzere YÖK kararı ile vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde on dilimde yerleşen öğrenciler, burslu olarak okutulmakta idi. Bu yıl YÖK'ün girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde %15'e çıkarıldı ve daha da önemlisi bu oran yasal güvence altına alındı.
Öğrenci dostu YÖK'ün bu girişimi öğrencilere önemli bir kazanım sağladı ve bu sene yaklaşık 11 bini aşkın öğrenci daha YÖK'ün girişimi ile ücretsiz eğitim imkanına sahip oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.