Türkiye'de Ayasofya coşkusu: Lokmalar döküldü kurbanlar kesildi

ÖTE YANDAN DERNEK ÜYELERİ 'ZİNCİRLER KIRILDI, AYASOFYA AÇILDI' PANKARTI AÇTI

Konuya ilişkin açıklama yapan dernek Başkanı Kasım Kılıç, Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanının aldığı karardan dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Allah razı olsun, bağışçılarımız sayesinde 8 adet şükür için koyun kestik. 86 yıllık bir özlem bugün giderilmiş oldu. Tarihi çok önemli bir olaya şahitlik ettik. Bugün bu olayın ehemmiyetini, önemini tarih yazacaktır. Bugün itibari ile İstanbul'da Amerikan savaş gemisi Bizans bayrağı çekmiş. Buradan da yapılan önemli olayın ne kadar tarihi bir olay olduğunu reflekslerden de görebiliriz. Rabbim hayır kapılarını yeniden açsın. Ülkemize hayırlar getirsin inşallah" dedi.