Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.