Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.