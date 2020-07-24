Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kişiye özel Ayasofya Camii pulu

Bakanlık, 86 yılın ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazı ile kapılarını ibadete açan Ayasofya Camii'nin hatırasını ve bu tarihî anı ölümsüzleştirmek amacıyla bir uygulama hazırladı. www.ayasofyapulu.com adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanya ile vatandaşlar, kişiye özel, isim yazılı Ayasofya Camii pulları ve ilk gün zarflarının sahibi olabilecek. Vatandaşlar site üzerinden oluşturdukları pul görselini dijital olarak alabilecek. Ziyaretçiler, Ayasofya Camii pulları ve ilk gün zarflarını kendi ismine özel alabildiği gibi, sevdikleri adına da oluşturabiliyor.