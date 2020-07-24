Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 24 Temmuz Cuma

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 986 test yapıldı, 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, vaka sayısı 224 bin 252, vefat sayısı 5 bin 580 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374 oldu.

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ErSgZL9Xey — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

"TOPLAM TEST SAYIMIZ 4,5 MİLYONA YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."