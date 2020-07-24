Ayasofya parası satışta! Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın al!
Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemini binaen Darphane özel çalışması sonlandı. Darphane Ayasofya Cami hatıra parası satışa çıktı. Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın alma işlemi nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...
Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın alma işlemi nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının önemini anlatan para basıldı. Peki, Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın alma işlemi detayları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürüldü.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gümüş hatıra parasının satışa çıktığını açıkladı.
AYASOFYA HATIRA PARASI NASIL ALINIR?
Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parasının basıldığı belirtilerek, "Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e- mağazasından satın alınabilecek.