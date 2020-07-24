Ayasofya parası satışta! Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın al!

Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın alma işlemi nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının önemini anlatan para basıldı. Peki, Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası darphane satın alma işlemi detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basıldı.