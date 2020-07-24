Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia!

- Kız kardeşlerim nasıl halde olursanız olun bir mesaj uzaklığında elim. Her şey hallolur, düzelir. Yeter ki siz bir seslenin bana. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.

- Kız kardeşlerim, bir gün kendinizi yalnız ve güçsüz hissederseniz ben de varım, buradayım. İstanbul'dayım fakat şehrin önemi yok. Derdiniz varsa seve seve dinler, derman olmaya çalışırım.