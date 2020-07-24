Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia!
Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia geldi.
Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada 'Melek Teyze' diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini polise anlattı. Olaylar şöyle gelişti:
BENZİN ALIP GELDİ
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Cani Cemal Metin Avcı, cesedi önce evde yakmaya çalıştı. Banyoya götürdüğü varile attığı odunlar yanmayınca benzin alıp geldi. Varili de bahçeye çıkarıp ateşi yaktı.
Bu sırada yandaki bağ evinden komşusu, 'Melek Teyze' dediği 75 yaşındaki Melek Set dumanı ve ateşi fark ederek o tarafa doğru geldi, 10-15 metre yaklaştı. Varil yanarken Cemal Metin Avcı başında, ayakta bekliyordu.
'HİÇ PANİK DEĞİLDİ'
Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, "Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?" diye sordu. Cemal Metin de "Boş bira kasalarını yakıyorum" dedi. Melek Set, "Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak" diye uyardı.
Metin Cemal ise "Bana bir şey olmaz" diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü. Melek Set, fail Avcı'nın o andaki tavırlarını polise "Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim" sözleriyle anlattı.
'VARİLİ TAŞIRKEN KİM YARDIM ETTİ?'
Cemal Metin Avcı ifadesinde "Her şeyi kendi başıma yaptım" demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı." diye konuşmuştu.
Avcı'nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.
TEK KİŞİLİK HÜCREDE
Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı, tek başına bir bölüme konuldu. Herhangi bir saldırı girişimine karşı da tedbirler alındı.
'KIZ KARDEŞ' DAYANIŞMASI
Üniversiteli Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesine isyan eden kadınlar sosyal medyada kenetlendi. Hemcinslerine yaşatılan erkek şiddetine isyan eden kadınlar mağdur ve ihtiyacı olan tüm kız kardeşlerine evini ve sofrasını açtığını haykırdı.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ardından kadınlar, yaşanan şiddet ve vahşete bir kez daha isyan etti. 'Birlikte daha güçlüyüz' diyen binlerce kadın sosyal medyada verdikleri mesajları ile 'kız kardeş' dayanışmasını ortaya koydu.
Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Twitter'da 'yengediyeceksiniz' nicki kullanan Rahmiye Şen'in paylaştığı, "Kız kardeşlerim, ola ki bir gün kendinizi yalnız ve güçsüz hissederseniz, kimse yoksa ben varım, bilet paranız mı yok, hallederiz, alt tarafı bir tabak daha koyacağız sofraya. İnadına kız kardeşlik kazanacak. Yalnız değilsiniz, ben varım, kim olduğunuz hiç önemli değil' yazısına Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce kadından destek mesajı geldi. Kadınlar 'ben de varım' diyerek zor durumda olan hemcinslerine seslenerek yardım istemekten çekinmeyin çağrısı yaptılar.
BEN ONUN KIZ KARDEŞİYİM
Yaptığı çağrının binlerce kişiye ulaşmasından dolayı hem şaşkın hem de mutlu olduğunu söyleyen Şen, "Ben sadece bir çağrı yaptım ve binlerce kız kardeşten ses geldi. Bu kadar büyük bir destek beklemiyordum.
Gerçekten bir gün birisi ihtiyaç duyar va yazarsa kapım ona açık. Kadın olarak bu zorlukları yaşamayan yoktur ama hiçbir şey insan hayatından değerli değil. Kadın olarak eğer benim 'kız kardeşim' kendini koruyamıyorsa ben onu korumak zorundayım. Çünkü biz birbirimizin kız kardeşiyiz" diye konuştu.
İŞTE UMUTLANDIRAN MESAJLAR
- Ben de Mersin'deyim. Zorda darda kim olursa olsun elimden geleni yaparım. Kalplerimiz temiz olduktan sonra 1 ekmeği bölüşsek de yeter.
- Kız kardeşlerim nasıl halde olursanız olun bir mesaj uzaklığında elim. Her şey hallolur, düzelir. Yeter ki siz bir seslenin bana. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
- Kız kardeşlerim, bir gün kendinizi yalnız ve güçsüz hissederseniz ben de varım, buradayım. İstanbul'dayım fakat şehrin önemi yok. Derdiniz varsa seve seve dinler, derman olmaya çalışırım.
- İstanbul büyük şehir, ama kendinizi yalnız hissederseniz ben burdayım. Kedilerimiz de var canım kız kardeşlerim hem de 3 tane. Birbirimize tutunursak güçlüyüz unutmayın. Asla yalnız yürümeyeceğiz.
- Ben de varım. Benim ablam da zamanında böyle bir kansızın elinden zor kurtulmuştu. Her gün ölüm tehditleri alıyordu ama biz direndik, başardık. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey olamaz.
- Ne olursa olsun elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Her zaman mücadelenizin bir köşesinden tutmaya hazırım yeter ki yalnız kalmayın.
- Üç kızım var. Kızlarımın kız kardeşleri benim de kızım olurlar. Mersin'de kapımızda kalbimizde açık.