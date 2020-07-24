86 yıllık hasret bitti! Ayasofya'da vuslat günü

Ayasofya Camisi Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından bugün kılınacak ilk namaza hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak ilk cuma namazıyla 86 yıllık özlem sona erecek. Ayasofya'da ilk namazı kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için yurdun dört bir yanından binlerce vatandaş dün itibariyle İstanbul'a gelerek Sultanahmet Meydanı'nda beklemeye başladı.







Bursa'dan yürüyerek 7 günde İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı. Ayasofya Camisi'nde kılınacak namazda saf tutacağını aktaran Torlak, "Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb'imize bizi buraya ulaştırdı" dedi.







Nevşehir'den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, "86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs'le gelir. Karara imza atan başta Danıştay üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de kalbimdeki bu yarayı gideren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durup burayı ibadete açması beni son derece mutlu etti" diye konuştu. Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Garbi Akbaba da "Ayasofya'nın cami olması sebebiyle sevinçliyiz" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen İbrahim Arık, "Kutlu bir gün, milletimizin sevincini paylaşmak istedik. Cumhur-u Reisimizle, milletimizle bu mübarek, kutlu günde Ayasofya'nın bahçesinde olmak çok güzel, onur verici güzel bir duygu. Yer bulamayız diye 2 gün önceden geldik" dedi. Süleyman Ülküm ise "Bodrum'dan 86 yıllık hasreti dindirmek için geldik. Ayasofya'nın açılması Türkiye açısından önemli olduğu kadar, dünya açısından da önemli. Tüm ülkeler buraya bakıyor. Zaten İslam alemi açısından ayrı bir önemi var. Biz de bu güzel beraber olmak için Bodrum'dan denizi bırakıp geldik yani fedakarlık yaptık" dedi. Samsun'dan gelen Samsunspor taraftarları da meydanda üzerinde "Şirinler Ayasofya'da" yazılı pankart açtı.

BAHÇELİ GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere dün akşam Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti. Bahçeli'ye, açılışta MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.



TÜRK KIZILAY VE İBB'DEN ÜCRETSİZ HİZMET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtacak. İETT, Kazlıçeşme - Yenikapı - Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek. Türk Kızalay'da açılışta alanın 4 farklı giriş noktasında yer alacak. Türk Kızılay vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ile maske ve dezenfektan dağıtacak.

'AYASOFYA'NIN AÇILMASI MESCİD-İ AKSA'NIN ÜMİDE KAVUŞMASIDIR'

Ayasofya'da ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak ve hutbeyi okuyacak. Hutbede, Ayasofya'nın açılışının, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün 'bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşması'olduğu belirtildi. Hutbede, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır" ifadelerine yer verildi. Sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.







ÖZEL PARA BASILDI

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına özel 1 TL'lik tedavül para ile 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadesini kullandı.