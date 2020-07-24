7. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak(haklarında cezalı işlem yapılarak)ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.

8. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.