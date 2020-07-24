24 Temmuz 2020, Cuma
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Ayasofya'da Kur'an tilaveti okundu

Başkan 'ın imzasıyla açılan 'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu. Dışarıda bekleyen vatandaşlar, 'nde okunan Kur'an tilavetini alana kurulan iki ekrandan dinledi ve izledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Ayasofya'da Kur'an tilaveti okundu

86 yıl sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmaya devam ediliyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hazırlıklar sürerken cami içinde Kur'an tilaveti okundu.

Dışarıda bekleyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde okunan Kur'an tilavetini alana kurulan iki ekrandan dinledi ve izledi.

Kur'anı ilgiyle dinleyen vatandaşların bir kısmı, ekranda yansıyan görüntüyü telefonlarıyla kaydetti.

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