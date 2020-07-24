Muğla'daki cinayet davası sanığına müebbet hapis cezası verildi

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşması yapıldı.

Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ile maktulün babası Servet Ertan hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan ve daha önce de savunmasında silahın "ayağının takılması" sonucu kazayla ateş aldığını iddia eden tutuklu sanık Fikret Bayırlı, "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme, temyiz yolu açık olmak üzere sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.

Maktulün avukatı Çisem Pekder, "Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu karar da iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır." dedi.

OLAY 1 YIL ÖNCE OLDU

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, 9 Ağustos 2019 tarihinde Fikret Bayırlı ile Arzu Ertan arasında tartışma çıkmış, bu sırada pompalı tüfekle vurulan turizmci Ertan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerine teslim olan Bayırlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.