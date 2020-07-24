Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayasofya uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.

"AYASOFYA FATİH'İ ÖRNEK ALMALI"

Bakan Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" ifadelerini kullandı.