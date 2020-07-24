Vahşice öldürülmüştü! Arkadaşları Pınar Gültekin'i anlattı...

Ev sahibi 61 yaşındaki Hüdaverdi Sefa Bozkurt, gözleri dolu dolu şunları söyledi: "Benim de 35 yaşında bir kızım var. Kimya mühendisi. Bir kız babası olarak ben de çok üzüldüm. Pınar da benim kızım gibiydi. Büyüklerine karşı çok saygılıydı. Eve ne kız ne de bir erkek arkadaşını getirmezdi. Kirasını zamanında öderdi. Kendisinden çok memnundum. Ailesi Pınar kaybolduğunda buraya geldi. Ama vefat haberi gelince yıkıldık. Çok üzüldüm. Keşke olmasaydı." Pınar'ın son kirayı ödeyemediğini söyleyen ev sahibi Bozkurt, "Son kiranın lafı bile olmaz. Helal hoş olsun. Hakkımı helal ediyorum. Kaybolmadan bir gün önce 4-5 kişik bir grup vardı evde. Normalde kimseyi getirmezdi. Çok şaşırmıştım. Mekanı cennet olsun" dedi.