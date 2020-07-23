Zekai Aksakallı kimdir? Emekliye edilen Zekai Aksakallı kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 YAŞ kararları Başkan Erdoğan imzasıyla onaylandı. Son dakika haberine göre, YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Peki, Zekai Aksakallı kimdir? Emekliye edilen Zekai Aksakallı kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

EMEKLİYE SEVK EDİLDİLER

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

2 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

TSK Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 1962 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Erzurum Lisesi'nde okuduğu yıllarda Avusturya'da düzenlenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve 397 sporcu arasında 27. oldu. Zekai Aksakallı evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 1984 yılından bu yana askerlik yaşamı aktif olarak devam etmektedir.

ZEKAİ AKSAKALLI ASKERİ KARİYERİ

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.