Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

EMEKLİYE SEVK EDİLDİLER

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

2 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.