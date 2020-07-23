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İsmail Metin Temel kimdir? Orgeneral İsmail Metin Temel kaç yaşında, nereli?

kimdir? Başkan başkanlığında toplanan toplantısı sona erdi. kapsamında, Temel ile 2. kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. kimdir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Orgeneral İsmail Metin Temel kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 23.07.2020
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İsmail Metin Temel kimdir? Orgeneral İsmail Metin Temel kaç yaşında, nereli?

İsmail Metin Temel kimdir? Orgeneral İsmail Metin Temel kaç yaşında, nereli? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura kararlarının açıklanmasının ardından İsmail Metin Temel'in hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail Metin Temel kimdir? Orgeneral İsmail Metin Temel kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Teme, 1958 yılında Bayburt'ta Taht köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte Adana'ya yerleşen Temel, eğitimini burada tamamladıktankısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı. Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. 20 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetmiştir.

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