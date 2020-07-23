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AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti

Son dakika haberine göre, , çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve 'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle 'nin yaptığı başvuruları reddetti.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "çoklu baro" düzenlemesini öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruların ilk incelemesini tamamladı.

İPTALİ VE YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA…

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP, bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

DURDURULMASI İSTEMLERİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi. İptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

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