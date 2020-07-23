ÖSYM müjdeyi verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerin başlayacağın tarihin belli olmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.