Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Cami imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişinin atandığını açıklamasının ardından, isimlerin hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Cami imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

AYASOFYA'YA ATANAN FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

AYASOFYA CAMİİ'NDE KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ PROF. ALİ ERBAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.

İlk defa Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.

AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE YARIN KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ İCRA EDİLECEK PROGRAM BELLİ OLDU

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

.