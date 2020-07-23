Son dakika: Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye Almanya uçuşları başladı mı?
Son dakika... Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı itibarıyla dünya genelinde uçuşlar durdurulmuştu. Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı uçuşların başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de Almanya uçuşları oldu. Bazı ülkeler tedbir amaçlı hala sınırlarını kapalı tutuyor. Peki, Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye Almanya uçuşları başladı mı?
Son dakika... Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye'de ve dümnya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşlar durdurulmuştu. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bazı ülkelere uçuşlar açıldı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biride Almanya uçuşlarının başlayacağı tarih oldu. Peki, Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye Almanya uçuşları başladı mı? İşte son gelişmeler...
ALMANYA SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkeye seyahat yasağı ilan etti. Berlin ve Ankara arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuç verdiği bildiriliyor. Buna göre, Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a tatile gelecek.
PEGASUS, AĞUSTOS AYI UÇUŞ LİSTESİNİ AÇIKLADI
Pegasus Havayolları, Ağustos ayı itibariyle planlanan yurt dışı seferlerini duyurdu. Bu kapsamda Pegasus 17 farklı noktaya uçacak.
Pegasus Havayolları normalleşme adımlarının atılmasının ardından 11 Haziran yurt dışı uçuşlarını başlattı. Pegasus Havayolları Ağustos ayı itibariyle uçuşlarına yeni noktalar ekledi. Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Pegasus Havayolları, 1 Ağustos itibariyle; Gürcistan – Tiflis, İran – Tahran, Irak – Bağdat, Erbil, Katar- Doha, Kırgızistan – Bişkek, Kuveyt, Mısır – Hurgada, Şarm El Şeyh, Rusya – Moskova, Krasnodar, Grozni, Mineralny Vody'a, 2 Ağustos itibariyle; Almanya – Hannover, İsviçre – Cenevre'ye,10 Ağustos itibariyle; Fas – Kazablanka'ya, 15 Ağustos itibariyle; Çekya – Prag, Fransa – Marsilya, İtalya- Roma, İspanya – Barselona, Madrid, Macaristan – Budapeşte, Romanya – Bükreş, Suudi Arabistan – Cidde, Riyad'a sefer düzenleyecek.
YURT DIŞINA 20 FARKLI NOKTAYA SEFER YAPILIYOR
Kontrollü sosyal hayatla birlikte 20 farklı ülkeye uçmaya başlayan Pegasus'un Haziran ve Temmuz döneminde uçuş gerçekleştirdiği noktalarsa şu şekilde, "Almanya – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk – Tiran, Avusturya – Viyana, Bahreyn, Belçika – Brüksel, Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai, Bosna Hersek – Saraybosna, Danimarka – Kopenhag, Fransa – Paris, Lyon, Hollanda – Amsterdam, İsrail – Tel Aviv, İsveç – Stockholm, İngiltere – Londra, Manchester, İtalya – Milano, Kazakistan – Almati, Kosova – Priştine, Lübnan – Beyrut, Makedonya – Üsküp, Norveç – Oslo, Sırbistan – Belgrad, Ukrayna – Kiev, Lviv, Harkov, Ürdün – Amman, Yunanistan – Atina"