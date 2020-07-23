Son dakika: Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye Almanya uçuşları başladı mı?

Son dakika... Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye'de ve dümnya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşlar durdurulmuştu. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bazı ülkelere uçuşlar açıldı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biride Almanya uçuşlarının başlayacağı tarih oldu. Peki, Almanya seyahat yasağı kalktı mı? Türkiye Almanya uçuşları başladı mı? İşte son gelişmeler...

ALMANYA SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkeye seyahat yasağı ilan etti. Berlin ve Ankara arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuç verdiği bildiriliyor. Buna göre, Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a tatile gelecek.