Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı uyarısı

Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA YOK UYARI VAR

Kurban Bayramı için önemli uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır" dedi.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 1000'İN ALTINDA"

Vaka sayısındaki azalışa da değinen Bakan Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

LİG MAÇLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lig maçları için şu ifadelere yer verdi;

"Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz."

Detaylar gelecek...