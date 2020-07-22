AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler yaz okuluna kayıt olarak öğrenim haklarına devam edebilecek. Adaylar başvurunun nasıl yapılacağını ve hangi bankalar ödeme yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre AÖF Yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz tarihleri arasında.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI