AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Hangi bankalara yatırılacak?
AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt tarihlerini duyurdu. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen adaylar yaz okuluna kayıt olarak eğitimlerini bitirecek. AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Hangi bankalara yatırılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler yaz okuluna kayıt olarak öğrenim haklarına devam edebilecek. Adaylar başvurunun nasıl yapılacağını ve hangi bankalar ödeme yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt yenileme nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre AÖF Yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz tarihleri arasında.
AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI
AÇF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?
Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2020
AÖF yaz okulu sınavları Eylül ayında o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.