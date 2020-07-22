22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 21 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu. Müjdeli haberi de veren Bakan Koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de dip seviyeleri gördü. Koronavirüs salgınında 2. dalgayı yaşamayan Türkiye'de her geçen gün tablo iyiye gidiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuza ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 22 TEMMUZ'A AİT KORONAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

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