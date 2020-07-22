Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de dip seviyeleri gördü. Koronavirüs salgınında 2. dalgayı yaşamayan Türkiye'de her geçen gün tablo iyiye gidiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.