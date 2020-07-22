Sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? 2020 MSB Kara, Hava, Deniz KK sözleşmeli er alımı şartları neler?

Sözleşmeli er alımı başvuru son gün ne zaman? Milli Sabunma Bakanlığı tarafından Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. MSB tarafından ilanın yayımlanmasının ardından başvuruya dair detaylar araştırılmaya başlanmıştı. 6 Temmuz'da başlayan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır.? 2020 MSB Kara, Hava, Deniz KK sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte cevaplar...

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 3 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

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