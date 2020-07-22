AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl olacak?

AÖF 3 DERS SINAVI VAR MI?

2019-2020 döneminde üç ders sınavı uygulanmayacak. Üç ders sınavı yerine, kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabileceği yaz okulu uygulanacak.