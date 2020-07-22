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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Binlerce açıköğretim öğrencisinin heyecanla beklediği yaz okulu sınavları için kayıtlar başladı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan yaz okulu kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler sınava ilişkin detayları araştırmaya başladı. AÖF tarafından sınavın ayrıntıları açıklandı. Peki, kayıtları ne zaman bitiyor? 2020 , nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl olacak?

kayıtları ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÜ AÖF) tarafından gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının detayları belli oldu. Üç ders sınavının iptal edilmesinin ardından yaz okulu kayıtlarının alınacağı duyurulmuştu. Merakla beklenen kayıtlar 20 Temmuz'da başladı. Şimdi ise sınav tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, ? 2020 , nasıl olacak? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'da sona erecek.

Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

AÖF 3 DERS SINAVI VAR MI?

2019-2020 döneminde üç ders sınavı uygulanmayacak. Üç ders sınavı yerine, kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabileceği yaz okulu uygulanacak.

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