Son dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



''Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.



Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.



Avrupa'da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.



Yunan Cumhurbalkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.



Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.



Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıldönümünde ortaya çıkıp "Türk Barbarlığı" iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.''