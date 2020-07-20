Türk zırhlı muharebe aracı "Hızır" yola çıktı! Türkiye’den Afrika’ya “çıkarma”

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, tamamen şirket tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması Temmuz 2019'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren Hızır, sınırları korumada aktif göreve başlamasından kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.

Katmerciler, söz konusu projeyle bu yıl yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolar ihracat geliri öngörüyor.