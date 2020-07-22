Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı 2020 ne kadar? Mehmetçik Vakfı bağış nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmetçik Vakfı, bu sene kurban bağışlarını bekliyor. Kendi arzu ve iradeleriyle gerçekleştirdikleri vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum ya da kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekaleten kurban toplama ve kesme yetkisi bulunmamaktadır uyarısında bulundu. Peki, Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı 2020 ne kadar? Mehmetçik Vakfı bağış nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

150 BİN HİSSE İLE ORGANİZASYON HEDEFLİYORUZ

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.