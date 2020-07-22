MEB'den müjde! AÖL öğrenci girişi ile sınav yerleri sorgulama! 2020 açık lise 2. dönem sınavı ne zaman?

2020 AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler 2. dönem sınavına katılacaklar. Kayıt yenileme yapan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. AÖL tarafından sınav giriş belgesinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖL sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 açık lise 2. dönem sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sınava girecek olan açık lise öğrencileri AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınava nerede girebileceklerini öğrenebilecekler. Öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girdikten sonra sayfada yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesi altında sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

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