Heyecan dorukta! YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) toplam 2 milyon 437 bin 119 bin aday katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? 202 üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.