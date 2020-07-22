Koronavirüs salgını devam eder ise... Okullar için 2 farklı senaryo hazır!

HEM UZAKTAN HEM YÜZ YÜZE YAPILACAK

Özlem Dağ (Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü):

Bütün okullar Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ortak kararlar doğrultusunda hareket edecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Ağustos itibarıyla tamamen yüz yüze eğitime geçmeye hazırız. Okul servisleri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenecek. Uzaktan eğitime geçilmeden hemen önce, pandemi açıklandığında servislerimizde yapılan nano gümüş iyon temizliği, okullar açıldıktan sonra da düzenli olarak devam edecek. İlkokul kademesinden itibaren tüm öğrencilerimiz ise maske veya siperlik kullanacak. Kampüslere giriş yapan herkesin ateşi ölçülecek. Yemekhanelerimizde yeni oturma düzeni oluşturuldu. Bahçelerimize sosyal mesafe çizgileri çizdik. Eğer süreç yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yani hibrit eğitime geçilecek şekilde ilerlerlerse; uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitimi birlikte yürütmeye de hazırız.