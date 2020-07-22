İstanbul'da konut alacaklar dikkat! İlk sırada o ilçe var

İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan 'İstanbul Konut Piyasası Bülteni' yayımlandı. Verilere göre konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesiyle, Haziran ayında İstanbul'da konut satış sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186, Mayıs ayına göre ise yüzde 277 oranında artış gösterdi. İstanbul'da bu yılın Haziran ayında satılan konut sayısı toplam 28 bin 799 oldu.

"2019 HAZİRAN'DA 10 BİN, BU YIL İSE 28 BİN KONUT SATILDI"

İstanbul İstatistik Ofisi'nde görevli Ekonomist Şeyda Nur Yıldırım, "Geçen yıl Haziran ayında İstanbul'da yaklaşık olarak 10 bin adet konut satılmışken bu yıl bu sayı 28 binlere ulaştı. Özellikle konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bunda etkili oldu. Bir önceki yılın Haziran ayına göre baktığımızda konut satışları yüzde 186 artarken, Mayıs 2020'ye göre ise yüzde 277'lik bir artış görmekteyiz. Özellikle ipotekli satışlara baktığınızda, Haziran'da toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 11 civarındayken, bu yıl ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 51 civarına çıktı. Yani baktığımızda, satışların yaklaşık yüzde 50'si ipotekli olarak gerçekleşti. Faiz oranlarının düşmesiyle insanlar krediyle konut satın almaya yöneldi diyebiliriz" dedi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI ESENYURT'TA GERÇEKLEŞTİ

Haziran ayında İstanbul'da toplam 28 bin 799 konut satıldığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Genel olarak İstanbul'da en yüksek satışın gerçekleştiği ilçe Esenyurt oluyor. Bu yıl da geçen yıl da bu şekildeydi. Hatta bu yıl İstanbul'daki konut satışlarının yüzde 11'i Esenyurt'ta gerçekleşmiş. Fakat yüzdesel olarak artışlara baktığımızda, geçen yıl Haziran ayına göre en çok satış artışının yaşandığı ilçeler Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Anadolu Yakası'nda ise Sancaktepe. Hatta bu noktada, bu iki ilçede yaklaşık yüzde 300'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ama Esenyurt en yüksek paya sahip, orada yaklaşık 3 bin konut satılırken, ondan sonraki en yüksek konutun satıldığı ilçede rakamlar bin civarında. Haziran 2020'de ise İstanbul'da hem sıfır hem ikinci el toplam 28 bin 799 konut satıldı. Esenyurt'ta bu rakam 3 bin 130, geçen ay 956, bir önceki yılın Haziran ayında ise bin 397 şeklinde. İstanbul'da gerçekleşen satışların yüzde 42'si Anadolu Yakası'ndayken, yüzde 52'si de Avrupa Yakasında gerçekleşmiş"

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARINDA İSE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Düşen tek konut satış biriminin, yabancılara yapılan satışlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Geçen yıla göre baktığımızda, yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 28 düşüş yaşandı. Bunun dışında tüm kalemlerde artış gerçekleşti. Haziran ayında yabancılara yapılan konut sayısı 730 iken haziran 2019'da bu rakam bin 9. Bunun nedeni de tahminimiz, pandemiden dolayı uçuşların kapalı olması ve insanların yurt dışlarına pek seyahat edememesi" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ FAİZ ORANLARI DÜŞÜNCE HAREKETE GEÇTİ"

Bayrampaşa'da emlakçılık yapan İbrahim Koldamca, "İstanbul'un 39 ilçesinde bir canlılık olduğunu hep beraber görüyoruz lakin bu konut kredisi faiz oranları özellikle yeni daireler için düştüğünde, bir talep artışı oldu. Fakat bu oranlar düştüğünde, mal sahipleri de satış bedellerini artırdı. Bu da denge sağlamadı. Adeta burada mal sahiplerinin işgüzarlık yaptıklarını dile getirmekte fayda görüyorum. Ancak vatandaşlar, faiz oranlarının düştüğünü görünce heyecanlandı ve harekete geçtiler ama bankaların gösterdiği esnekliği bu kez de mal sahipleri göstermedi" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 10 PEŞİNAT DESTEĞİNİN DE ETKİSİ OLDU"

Faizlerin düşmesiyle mal sahiplerinin konut fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Emlakçı Orhan Beran, "Artış söz konusu. Sebebi faizlerin düşmesi. Bir de devletin yüzde 10 peşinat desteğinin satış artışlarına faydası oldu. Ama tabii faizlerin düşmesiyle herkes fiyatları yükseltti" diye konuştu.

"ÇEVREMDE EV ALMAYI DÜŞÜNENLER OLDUKÇA FAZLA"

Bir vatandaş ise, "Faizler düştü, ev satın alan arkadaşlarım var. ben 2-3 sene önce ev aldım. Şu anki kredi fiyatları o zamana göre daha uygun. Ev almak isteyenler için cazip görünüyor. Çevremde de bundan faydalanıp ev almayı düşünen insanlar oldukça fazla" dedi.