HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
Son dakika haberi... Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında görevden alınan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir, dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Batman'da gözaltına alınan Demir, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Demir, sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.