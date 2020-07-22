Ekrem İmamoğlu binlerce öğrencinin hayallerini çaldı!

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce seçim vaadi olarak "75 bin öğrenciye 400 TL burs vereceğiz" demişti. İmamoğlu, seçimden sonra "2019 yılında 30 bin öğrenciye burs verdiğini ve eğitim yardımı yaptığını' açıkladı. Denetim raporunda bu iddianın doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İBB'nin Burs Aldatmacası" başlıklı İBB Meclisi konuşmasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin öğrenciye burs verdiklerini söylediğini ancak denetim raporunda İBB'nin 2019 yılında 30 bin değil sadece 12 bin 334 öğrenciye eğitim yardımı yaptığını açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN VADİ 75 BİN SÖYLEDİĞİ 30 BİN GERÇEĞİ 12 BİN

Göksu, İBB Meclisi konuşmasında şunları kaydetti: "Şimdi Sayın Başkanın verdiği söz 75 bin öğrenciye burs. Peki şimdi her yerde ne söylüyor? '30 bin öğrenciye burs veriyorum' diyor. Denetim komisyonu resmen bu sayıyı istemiş. Kaç kişiye burs veriyorsunuz diye. 12 bin 334. Resmi rakam bu. Yazısı burada listeler burada rakam burada. Peki soruyorum size. Dün burada Muhammed Bey bunu ifade edince buradaki arkadaşlar savunmak için şöyle laflar söylediler. Birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü taksit"

AK PARTİLİ İBB 89 BİN 474 BURS VERDİ

Göksu, AK Parti döneminde yapılan eğitim yardımını da açıkladı. Göksu, "Peki söylüyorum 2018 yılında bizim dönemde yapılan eğitim miktarı ne kadar arkadaşlar? 89 bin 574. Hesap oradaysa arşın burada. O yüzden gençler. Büyükşehir Belediye Başkanımız 30 bin değil 12 bin. 75 dedi 30'a düştü o da olmadı 12 bin. Gençlerin hayaliyle oynamayın!" dedi

DAMLA KAYA-SABAH