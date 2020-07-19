Bakanlık harekete geçti! Ekrem İmamoğlu'nun milyonluk usulsüz villasına inceleme

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi'de geçen Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın turizm tesis alanına yapıldığı ve İmamoğlu'na yasaya aykırı şekilde kat mülkiyeti tapusu verildiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündem belirleyen haberi ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmamoğlu'nun da villasının bulunduğu sitedeki usulsüzlükleri araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler yapacakları soruşturma sonucunda rapor tanzim edecekler. Gerekirse Cumhuriyet Savcılığına da suç

duyurusunda bulunulacak.



Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasadışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekmişti. Otel olarak yapı ruhsatı almış olan bu parsel, kat irtifakı tapusuyla bağımsız bölümlere ayrılarak farklı kişilere satıldı ve otelin olması gereken bütünlüğü bozulduğu anlaşılmıştı. Yapı ruhsatı, otel olmasına rağmen tatil evi olarak kat mülkiyeti kurulduğu saptanmıştı. Villa, 22 Kasım 2019'da Alptekin Polat'ın sahibi olduğu Polat HCK Yapı'dan satın alındığı belirlendi.

OTEL OLMASI GEREKİRKEN...

Bodrum Yahşi Mahallesi 209 ada 3 parselde bulunan villa, İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor. Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yasalara göre hareket edilse aslında yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor.

Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kâğıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.





TAMAMEN USULSÜZ

Otel olarak yapı ruhsatı almış olan bu parsel, kat irtifakı tapusuyla bağımsız bölümlere ayrılarak farklı kişilere satıldı. Satın alan kişilerden bir tanesi de İmamoğlu ailesiydi. Otel bu satıştan bütünlüğü bozularak amacı dışında kullanılmaya başlandı. Yapı ruhsatı otel olmasına rağmen tatil evi olarak kat mülkiyeti kuruldu.

Oysa yasa gereğince turizm tesis alanlarında sadece otel, butik otel, tatil köyü, apart otel veya pansiyon yapılabiliyor. Bu alanlarda otel yapılabilmesi için turizm yatırım belgesi alınması ve yapı kullanma izni sonrası turizm işletme belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Otel amacı dışında kullanılıyorsa yatırım ve işletme belgeleri iptal edilmesi ve kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Turizm tesisleri başka amaçla kullanılamıyor. Bu nedenle tapu kütüğünün beyanlar hanesine, toplumun yararlanmasına ait yapı ve turizm tesisi dışında yapı yapılamaz şerhi düşülüyor.

Kaynak:Sabah