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Son dakika: MSB: Terör bağlantılı 2 kişi yakalandı

Son dakika... , Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahısın yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Son dakika: MSB: Terör bağlantılı 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi, hudut birliklerimizce yakalandı" denildi.

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