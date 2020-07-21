Son dakika: MSB: Terör bağlantılı 2 kişi yakalandı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahısın yakalandığını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi, hudut birliklerimizce yakalandı" denildi.