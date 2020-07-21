Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de dip seviyeleri gördü. Koronavirüs salgınında 2. dalgayı yaşamayan Türkiye'de her geçen gün tablo iyiye gidiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: