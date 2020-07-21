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Başkan Erdoğan başkanlığında kritik "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde " İki "na iştirak edecek. Toplantının saat 14:00'te gerçekleşmesi bekleniyor. İşte kritik toplantıda ele alınacak konular...

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Başkan Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin etmesi ile resmen hayata geçti.

Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Başkan Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu.

Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu.

Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET KABİNESİ İKİ YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"

Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.

Başkan Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün saat 14:00'da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.

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