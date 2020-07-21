İstanbul sözleşmesi neden tartışılıyor, maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi uygulanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi sonrasında kadına karşı şiddetin önüne geçmek için neler yapılacağı merak ediliyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri ve şuan uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmaya devam ediyor. Peki, İstanbul sözleşmesi neden tartışılıyor, maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi uygulanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir.