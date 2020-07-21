Koronavirüs aşısında flaş gelişme!

Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan bir koruyucu bileşen içeriyor.

Aşı adayının ABD'de 18-55 yaşlarındaki 45 sağlıklı gönüllünün katıldığı 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alınmıştı.

Aşı adayının 3. aşamada Almanya, ABD ve Çin'de 30 bin denek üzerinde test edilmesi planlanıyor.

Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Şirket Kovid-19 aşı adayını geliştirmek ve seri üretmek üzere Amerikan ilaç devi Pfizer ve Çinli Fosun Pharma ile ortaklık anlaşmaları yapmıştı.