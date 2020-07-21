21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Süleyman Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

Bakan Süleyman Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı , 'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 134 bin kök ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Bakan Süleyman Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada, 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1,5 ton esrar ele geçirildi. Son bir ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton esrar ele geçirildi" dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından kritik genelge: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi... SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KRİTİK GENELGE: LOKANTA, RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE, ÇAY BAHÇESİ...
Son dakika: İçişleri Bakanlığından kritik genelge: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA