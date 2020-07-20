Kilis lise taban puanları 2020: MEB LGS Kilis YEP lise kontenjanlar, yüzdelik dilimler sorgulama!
Kilis lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB'in takvimine göre, 2020 LGS tercihleri 20 Temmuz'da başladı. Kilis ilinde lise tercihi yapacak olan öğrenciler ve veliler, 2020 Kilis lise taban puanları ile yüzdelik dilim bilgilerini araştırıyor. Lise taban puan bilgileri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. İşte 2020 Kilis lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar...
Kilis lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden Kilis ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgilerini paylaştı. Kilis ilinde lise tercihi yapacak olan öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kilis LGS taban puanları ve tercih işlemleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2020 Kilis lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar...
KİLİS LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLER 2020!
e-Okul sistemi üzerinden Kilis ilindeki liselerin taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak merak edilenlerin yanıtına ulaşabilirsiniz.
2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız
2020 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız
LGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.