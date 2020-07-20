20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır ve Trabzon'a özel uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ve 'da gerçekleştirilen iki düğünün üzerine dikkat çekerek uyarıda bulundu. Bakan Koca paylaşımına, ''Düğünleri hastalık, izlemesin'' notunu düştü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır ve Trabzon'a özel uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ''Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIR'DA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZON'DA ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin.'' ifadelerine yer verdi.

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