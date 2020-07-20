20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu

Başkan , Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.

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