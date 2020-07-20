Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.



Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.https://t.co/CFWBGUfeWC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2020