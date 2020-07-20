Hakkari Valiliği'nden Yüksekova'daki operasyon hakkında açıklama
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon hakkında açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 2 ayrı sığınağın bulunduğu belirtildi. Hakkari Valiliği, sığınakta ele geçirilen mühimmatları da listeledi.
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Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda bulunan iki sığınakta ele geçirilen mühimmatlar, Hakkari Valiliği tarafından açıklandı.
İşte Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklama;