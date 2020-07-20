Türkiye'ye saldırı hazırlığı yapıyordu! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
Son dakika haberi... Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kritik öneme haiz şehirlerinden Gaziantep’e kanlı saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ’lı terörist yakalandı. Bazı STK'lar DEAŞ’lı teröristin hedefindeydi.
Bazı sivil toplum örgütlerine yönelik terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri harekete geçti.
Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep'te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ'lı terörist M.M.C.'nin STK'lara yönelik eylem yapacağı bilgisi üzerine yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem yapacağına dair bilgilerin elde edilmesinin ardından ilimizde faaliyette bulunduğu belirlenen şüpheli M.M.C. 20/07/2020 tarihinde tutuklanmıştır."